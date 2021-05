SARONNO – Domenica 6 giugno alle 18 il sipario del teatro Giuditta Pasta di via I maggio torna ufficialmente ad aprirsi. Lo farà con un grande concerto sinfonico dal titolo “Arie” diretto da Roberto Gianola con la Lake Como Philarmonic Orchestra. Sul palco anche la pluripremiata soprano Hiroko Morita.

Si riparte dalla musica con una selezione di alcune tra le più celebri e amate arie d’opera per riscoprire il meglio del grande repertorio lirico di tutti i tempi: Madama Butterfly, Carmen, Il Trovatore, Don Pasquale e Il Barbiere di Siviglia.

Una serata che vuole essere innanzitutto un segno per testimoniare che il teatro “Giuditta Pasta” c’è ed è pronto ad accogliere in totale sicurezza il suo pubblico. L’evento infatti si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid: distanziamento, dispositivi di protezione individuale, misurazione della temperatura e soprattutto sanificazione di tutti gli ambienti. Rassicura il presidente della Fondazione, Oscar Masciadri: “Il teatro è un luogo sicuro e la gente ha bisogno di spettacoli di qualità per vincere la paura e uscire di casa”.

Teatro Giuditta Pasta, domenica 6 giugno alle 18.

Lake Como philarmonic orchestra in

Arie

musiche di W.A. Mozart, G. Bizet, G. Verdi, G. Donizetti, G. Rossini

soprano Hiroko Morita

direttore maestro Roberto Gianola

Biglietti: intero: 20 euro; ridotto under12: 12 euro

I biglietti per il concerto saranno in vendita online (https://www.teatrogiudittapasta.it/spettacoli/arie-concerto-di-riapertura/) a partire da venerdì 21 maggio 2021 e al botteghino sabato 29 maggio e sabato 5 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Domenica 6 giugno la biglietteria sarà aperta a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto. Su questo evento non sarà possibile utilizzare alcun voucher emesso precedentemente trattandosi di un concerto inaugurale, fuori stagione.

