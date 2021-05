TRADATE – Scontro auto moto ieri alle 8 in via Monte Grappa alla periferia di Tradate: è successo nei pressi della intersezione con via Cascina Spiga. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa oltre all’automedica di Varese con il proprio personale specialistico. Due le persone che hanno avuto bisogno di cure, si tratta di un uomo di 48 anni e di una ragazza di 28 anni. Gli accertamenti sanitari del caso sono stati eseguiti all’ospedale di Castellanza, nessuno ha comunque lamentato serie conseguenze per quanto è accaduto in occasione del sinistro.

I militari dell’Arma hanno immediatamente compiuto i rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno impegnati sul territorio in occasione di un precedente intervento per un incidente)

27052021