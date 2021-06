Meteo: si annuncia un weekend… instabile per le gite fuori porta

SARONNO / GROANE / TRADATE – Si annuncia un graduale

aumento dell’instabilità con maggiore probabilità di temporali sui settori alpini e prealpini a partire dalle ore pomeridiane di oggi, mentre in serata i fenomeni convettivi andranno incontro ad attenuazione ed esaurimento ovunque. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Avvisano dal meteo: “Per la giornata di domani, sabato 5 giugno, aumento delle condizioni instabili associate alla traslazione sull’arco alpino del minimo depressionario, con un progressivo cedimento del geopotenziale che favorirà una intensificazione del flusso umido da sud-sudovest ed una avvezione di aria relativamente più fredda in quota sui settori alpini. Dal mattino intensificazione dell’attività convettiva con precipitazioni a carattere temporalesco diffuse sulla fascia alpina e prealpina, mentre sulla fascia di pianura centro occidentale non sono escluse deboli precipitazioni o locali rovesci ma con bassa probabilità a carattare temporalesco nelle ore pomeridiane. Fenomeni in attenuazione ovunque in serata. Nelle ore pomeridiane rinforzi di vento sulla pianura sud-occidentale dai quadranti meridionali”.

04062021