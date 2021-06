SARONNO – LIMBIATE Stile di vita più rilassato, meno traffico, più spazi per i bambini e costi più contenuti: sono questi alcuni dei vantaggi presi in considerazione da chi decide di vivere fuori Milano pur lavorando nella City. Quando si trasloca in genere si cerca una casa con una stanza in più e si guarda ai centri più comodi per raggiungere il luogo di lavoro: l’Ufficio Studi di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, ha stilato una classifica delle cittadine in cui è possibile trovare la più elevata offerta di trilocali a meno di 150.000 euro ad appena 30, 45 o 60 minuti di treno dal centro di Milano.

«Se è vero che, nonostante i cambiamenti imposti dalla pandemia, dai dati del nostro portale non è mai emerso un effettivo spostamento della domanda dalla città all’hinterland, è vero anche che i piccoli centri ben collegati a Milano rappresentano un’importante alternativa alla vita nella metropoli – ha dichiarato Carlo Giordano, Amministratore Delegato di Immobiliare.it – Grazie alla capillarità della rete di mezzi pubblici che collegano Milano ai centri limitrofi, chi preferisce vivere fuori città ha sicuramente molte opportunità di accedere ad un’alta qualità di vita coniugata al risparmio in termini economici per l’acquisto di un’abitazione».

A 30 minuti dal centro città, escludendo le zone più periferiche della stessa, aprono la classifica due capoluoghi di provincia: la città di Lodi a sud di Milano e quella di Monza, a nord. Il primo posto per numero di annunci spetta a Lodi dove per un trilocale in media si spendono 126.375 euro. Il secondo alla città di Monza dove invece, per la stessa tipologia di abitazione, si devono mettere a budget 128.100 euro. Il podio si chiude con un centro cittadino non lontano da Monza: Cinisello Balsamo che, a soli 20 km dal centro di Milano, registra un costo medio richiesto da chi vende casa pari a 146.400 euro.

Chi decide di vivere in cittadine da cui è possibile raggiungere il capoluogo di regione in soli 30 minuti è consapevole di dover metter a budget una spesa mediamente più alta rispetto a chi si allontana dal centro: se a Sesto San Giovanni, ad esempio, la media di spesa per un trilocale sfora di poco i 150.000 euro, a San Giuliano Milanese il costo è di pochissimo inferiore a questa cifra. Nella lista delle 10 città in cui c’è maggiore offerta di case a meno di 150.000 euro si distingue Seregno, in cui la spesa media è la più bassa ed è pari a 114.375 euro.

Chi è disposto a vivere a 45 minuti di distanza dal centro cittadino può contare su costi più contenuti: al primo posto della classifica si trova Busto Arsizio, città in cui la spesa media per un trilocale è infatti pari a 103.875 euro. Abbiategrasso e Magenta a parte, tutti i centri inclusi nella mappa isocrona dei 45 minuti si trovano a nord di Milano e i costi medi per i trilocali sono inclusi tra i 112.500 euro di Limbiate e i 142.425 euro di Cesano Maderno.

Busto Arsizio, città che conta più di 80.000 abitanti è un importante polo industriale e si estende su un territorio tanto ampio da essere inserito sia nella mappa isocrona dei 45 minuti che in quella dei 60 minuti. Nella classifica delle città a 60 minuti da Milano, Busto Arsizio si trova al secondo posto per disponibilità di trilocali a meno di 150.000 euro preceduta solo da Pavia.

A un’ora da Milano i costi di questa tipologia di abitazioni scendono in molti casi al di sotto dei 100.000 euro: 5 centri su 10 hanno ampia disponibilità di trilocali dai costi molto contenuti.

«Chi lavora in città, ma decide di vivere fuori lo fa – non solo ma anche – per ragioni economiche – conclude Carlo Giordano – Abitare nell’hinterland comporta uno stile di vita sicuramente diverso da quello nella metropoli e consente di barattare la distanza dal centro con case dalle superfici medie più ampie».

Segue tabella.

30 minuti 45 minuti 60 minuti Comune Costo trilocale Comune Costo trilocale Comune Costo trilocale 1 Lodi 126.375,00 € Busto Arsizio 103.875,00 € Pavia 146.370,00 € 2 Monza 128.100,00 € Legnano 122.400,00 € Busto Arsizio 97.125,00 € 3 Cinisello Balsamo 146.400,00 € Limbiate 112.500,00 € Gallarate 103.961,00 € 4 Seregno 114.375,00 € Abbiategrasso 129.975,00 € Busto Garolfo 99.000,00 € 5 Pioltello 135.075,00 € Magenta 119.100,00 € Mariano Comense 109.620,00 € 6 San Giuliano Milanese 149.550,00 € Lissone 131.925,00 € Bernareggio 113.288,00 € 7 Sesto San Giovanni 157.725,00 € Desio 126.075,00 € Giussano 123.775,00 € 8 Rho 139.725,00 € Seveso 113.700,00 € Samarate 84.880,00 € 9 Saronno 141.225,00 € Cesano Maderno 142.425,00 € Fagnano Olona 89.345,00 € 10 Melegnano 140.925,00 € Meda 117.000,00 € Borghetto Lodigiano 83.100,00 €

Fonte: Ufficio Studi Immobiliare.it

Nota metodologica: Lo studio ha preso in considerazione le linee ferroviarie che dall’hinterland portano ai principali nodi di scambio delle linee metropolitane milanesi. Nel calcolare i tempi di percorrenza, l’analisi ha tenuto conto anche dei tempi necessari allo spostamento dalle abitazioni alle stazioni di partenza.