SARONNO – Non ha solo sbattuto contro il cancello ma l’ha colpito talmente forte da scardinarlo e da spedirlo parecchi metri più avanti lasciando un solco nell’erba. E‘ il danno provocato al cancello d’ingresso del parco di via Filippo Reina scoperto stamattina dai residenti del quartiere a ridosso del Municipio.

La segnalazione, del cancello abbattuto è arrivata anche al comando di polizia locale di piazza Repubblica che con un sopralluogo ha ricostruito una possibile dinamica dell’incidente. Il conducente dell’auto che si è infilata nell’anello di via Filippo Reina a tirato dritto invece di seguire la strada girando a sinistra e non si è accordo della recinzione sbattendoci contro violentamente. Al momento non risultano segnalazioni di incidenti avvenuti nella notte o dell’intervento di mezzi di soccorso tanto che l’ipotesi a cui sta lavorando la polizia locale è che il conducente, illeso ma con la macchina danneggiata tanto che alcuni pezzi sono rimasti sul posto, sia riuscito a mettere in modo e ad allontanarsi.

Insomma le indagini proseguono per risalire al conducente dell’auto che oltre ad multe salate sarà chiamato anche a sostenere i costi di riparazione del cancello.

(foto: il cancello divelto ed il parco senza… porta)

08062021