TREVIGLIO – Missione compiuta per l’Az Robur Saronno che mercoledì sera espugna il palasport di Treviglio in gara 2 della semifinale playoff di C Gold e si qualifica per la finalissima che vale l’accesso alla serie B.

Non è andata meglio che sabato scorso nella città degli amaretti alla formazione di casa, il Romano Basket. Già nettamente sconfitto pochi giorni fa, ed ora nel Bergamasco c’è stato il bis della formazione guidata dal coach Tato Grassi. E’ finita 53-68.

Saronnesi sempre in vantaggio dopo una buona partenza, 13-19 alla fine del prino periodo. A seguire la reazione dei locali che però è durata lo spazio del secondo periodo: dopo l’intervallo i saronnesi hanno ripreso saldamente il controllo delle operazioni incamerando un successo in verità mai stato in dubbio.

A livello di singoli giocatori, spiccano i 18 piunti personali del saronnese Gurioli.

(foto: azione di gioco mercoledì sera al palazzetto dello sport di Treviglio)

16062021