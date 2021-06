GERENZANO – Avanza la pista ciclabile lungo l’ex statale Varesina: è uno dei progetti ai quali l’Amministrazione comunale gerenzanese del sindaco Ivano Campi tiene particolarmente e si sta concretizzando. E’ stato infatti aperto il cantiere per la realizzazione del tratto mancante situato nella zona dei centri commerciali alla periferia del paese, nell’area del confine con Saronno; ne esiste già un tratto da quelle parti, ed altri ancora saranno approntati. Il tutto con la “regia” dell’assessorato comunale ai Lavori pubblici e dell’assessore Emanuele Pini.

Il risultato finale sarà una ciclabile che consentirà di spostarsi con sicurezza anche in bici lungo l’ex statale, che a Gerenzano prende il nome di via Clerici, e di arrivare dal centro di Gerenzano in periferia, ai supermerket e ristoranti che si trovano da quelle parti e sino a Saronno, con l’auspicio che la ciclabile non si fermi lì ma prosegua anche in territorio saronnese, pure in considerazione del fatto che a poca distanza c’è il quartiere scolastico, meta di tanti giovani.

Per quanto riguarda il tratto gerenzanese dell’ex Varesina, della realizzazione di una ciclabile accanto alle due carreggiate della trafficata arteria di parlava da trent’anni, ora l’Amministrazione Campi sta riuscendo a concretizzare questo intervento.

(foto: lavori in corso alla periferia del paese per la nuova ciclabile)

16062021