CARONNO PERTUSELLA – Traffico difficoltoso all’ora di punta al confine fra Saronno e Caronno Pertusella per un tamponamento avvenuto al confine fra i due comuni attorno alle 17 di oggi, in corso della Vittoria. Il traffico in arrivo da Saronno viene deviato in via Europa verso l’ex Varesina, si sono create code e rallentamenti.

Sul posto le pattuglie della polizia locale di Caronno Pertusella: nel sinistro sono rimaste coinvolte due vetture, con danni materiali non trascurabili ma nessuno degli automobilisti ha avuto bisogno di cure mediche; non è stato necessario fare intervenire anche l’ambulanza. Gli agenti della vigilanza urbana caronnese si stanno occupando di deviare il traffico, e quindi si provvederà ai rilievi del sinistro per ricostruire con precisione la dinamica di quel che è successo e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Caronno Pertusella durante un intervento per un incidente avvenuto sempre in corso della Vittoria al confine caronnese con Saronno. E’ una strada sempre molto trafficata)

18062021