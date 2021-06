CARONNO PERTUSELLA – Il rinnovamento in casa Caronnese passa dal settore giovanile che ufficializza due nuovi responsabili per le categorie legate all’attività di base e alla scuola calcio. Si parte da Maurizio Brocca che andrà a ricoprire il ruolo di responsabile dell’attività di base e quindi delle categorie

Esordienti 2009 e 2010 e Pulcini 2011 e 2012. Brocca, classe 1984, nonostante la giovane età è un veterano nel settore

con sei anni di esperienza alla Robur calcio come istruttore. Dopo questo inizio ecco la progressiva crescita dapprima come direttore tecnico del settore giovanile a Mozzate, per cinque anni, e successivamente sempre con la stessa mansione alla Castellanzese. Brocca è anche laureato in scienze motorie, insegna educazione fisica alle scuole superiori ed è in possesso del patentino Uefa B oltre ad aver appena terminato il corso di dirigente responsabile di scuola calcio “entry level”.

La seconda novità è Michele Brizzo che ricoprirà il ruolo di responsabile della scuola calcio e quindi delle categorie Primi

calci 2013 e 2014 e Piccoli amici 2015 e 2016. Brizzo, anch’egli laureato in scienze motorie ed in possesso del patentino

Uefa B, ha appena concluso il corso di dirigente responsabile di scuola calcio “entry level” ed insegna alle scuole superiori. Classe 1985, Michele è nato e cresciuto a Saronno e dopo aver militato come calciatore in diverse realtà della zona, ha ricoperto il ruolo di responsabile della scuola calcio e istruttore per cinque anni a Bregnano e successivamente negli ultimi cinque anni alla Castellanzese.

Ecco le prime parole dei due nuovi responsabili da membri della famiglia rossoblù: “Innanzitutto ringraziamo la famiglia

Reina e il direttore Ferrara per la possibilità che ci è stata concessa. Questa è una società ambiziosa che ha un progetto

importante, che crede nel settore giovanile e che vuole potenziarlo sempre di più. Siamo molto contenti di lavorare in

coppia anche qui a Caronno Pertusella: l’affiatamento che abbiamo avuto in passato ci aiuterà a raggiungere gli

importanti risultati che ci siamo ripromessi per questo importante percorso. La cura e l’attenzione verso le giovani leve ci

ha fatto scegliere la Caronnese e questo sarà uno step importante nella nostra carriera”.

