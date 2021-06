SOLARO – L’Amministrazione comunale sostiene da tempo la campagna di sensibilizzazione sul ruolo delle api per il nostro ecosistema. Dopo l’iniziativa per la creazione di un corridoio ecologico a Solaro e la diffusione della tematica in occasione della Giornata mondiale delle api, l’assessorato alle Politiche Aaricole di Christian Talpo ed il consigliere con delega al Tempo libero Davide Panetti propongono tre incontri per grandi e piccini a tema. Mercoledì 23 giugno al chiosco del Parco Vita l’incontro Api su ape per adulti. In compagnia di un apicultore, sarà illustrata la vita all’interno di un’arnia, il ruolo dell’ape regina, del fuco e delle api operaie. Arrivando a come si produce il miele e spiegando piccole pratiche quotidiane, gesti semplici, per aiutare le api.

Mercoledì 30 giugno al chiosco del Parco Vita l’incontro Api su ape per bambini. Ci sarà un’introduzione al mondo delle api ed un interscambio di conoscenze tra bambini e apicoltore, attraverso l’osservazione e l’esplorazione di un’arnia didattica.

Mercoledì 7 luglio al chiosco del Parco Vita il laboratorio di orticoltura per bambini. In collaborazione con l’istituto Castiglioni di Limbiate si terrà una lezione tecnico pratica per creare un piccolo orticello sul balcone e i bambini potranno realizzare un’originale composizione di piante. Per iscrizioni, con un massimo di venti posti per ogni evento, è possibile scrivere a [email protected].

Dice Christian Talpo, assessore comunale alle Politiche agricole: “Questo della salvaguardia delle api è un tema che ci sta molto a cuore. Abbiamo voluto sostenere sin da subito l’iniziativa di alcune classi delle nostre scuole per la creazione di un corridoio ecologico ed in quella occasione avevamo annunciato che avremmo organizzato dei laboratori a tema. Ed eccoci al dunque. Ringrazio la gestione di Extrachiosco per la collaborazione ed invito i solaresi a partecipare, nel rispetto di tutte le norme cercheremo di avere un bellissimo scambio di conoscenze sulla natura”.

20062021