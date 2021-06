Malore in via Varese a Saronno: intossicazione etilica

SARONNO – La segnalazione di una persona in difficoltà ha portato questo pomeriggio, alle 18.10, una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia ed una ambulanza della Croce rossa saronnese in via Varese a Saronno, nei pressi dell’incrocio con via Balaguer. Sono state così subito prestate le prime cure ad un trentenne, al quale è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica. Aveva, insomma, bevuto decisamente troppo e quindi si era sentito male.

Il ragazzo è stato infine trasportato con l’autolettiga al pronto soccorso dell’ospedale di piazza Borella ed è stato trattenuto in osservazione e per le terapie del caso; non è in pericolo di vita ma le sue condizioni al momento del ricovero non sono apparse così tranquillizzanti.

Per quanto riguarda i volontari del soccorso, si tratta dell’ennesimo intervento di questo genere effettuato negli ultimi tempi fra Saronno e l’immediato circondario.

(foto archivio: ambulanza in servizio a Saronno per una precedente emergenza sanitaria)

21062021