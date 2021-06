CISLAGO – Due incidenti con involontari protagonisti dei ciclisti, uno giovanissimo, sono avvenuti oggi pomeriggio a Cislago, in rapida successione. Episodi, comunque, senza alcuna relazione l’uno con l’altro.

Il primo sinistro è si verificato alle 16.40 in via Palestro, dove un uomo di 55 anni è caduto dalla propria bici: sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce rossa il cui equipaggio ha prestato le cure al ferito, senza che vi fosse necessitò di trasportarlo in ospedale. Il ciclista, infatti, ha riportato solo lievi contusioni.

Secondo incidente sempre oggi e sempre a Cislago, alle 18.55 in via 24 maggio alla intersezione con via Roma dove una bicicletta si è scontrata con uina autovetture. Il giovane ciclista, di 13 anni, ha riportato alcune contusioni: è stato soccorso da una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, non è apparso in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi del sinistro, al fine di chiarire la dinamica e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

22062021