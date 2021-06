“Con grande impegno e determinazione, i nostri ragazzi hanno portato sul palco i frutti di un lungo anno di studio in cui le restrizioni non hanno affatto impedito loro di fare progressi, divertirsi e continuare a fare musica nonostante le distanze.

Complimenti agli allievi e complimenti alle guide della nostra scuola, Cristina, Romina e Chiara, che sono state in grado di tenere unite un bellissimo gruppo affiatato anche nelle circostanze più difficili! – rimarcano i responsabili del corpo musicale – Un ringraziamento speciale anche ai musicanti più grandi che hanno suonato a gruppetti alcuni brani preparati nei mesi scorsi quando le norme impedivano all’intero corpo musicale di tornare insieme ma non hanno impedito loro di portare avanti mini-progettini e passare del tempo insieme in musica. Con la voglia di rivedervi presto, vi ringraziamo per il vostro sostegno!”