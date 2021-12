x

GERENZANO – La Pro loco di Gerenzano, in sinergia con il corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano, con la collaborazione del Villaggio Amico e il patrocinio del Comune di Gerenzano, domenica 12 dicembre alle 11 accoglierà le bambine e i bambini, con i loro familiari, in piazza XXV aprile, in paese.

Previsto un programma dedicato ai bimbi, e non solo a loro, come ricorda la presidente della Pro loco, Bernardina Tavella: “Davanti alla casetta di Babbo Natale verrà posata la cassetta per le letterine destinate a Babbo Natale, mentre la banda di Gerenzano allieterà con dolci melodie natalizie e gli elfi del Villaggio Amico doneranno ai bambini una speciale decorazione realizzata dai loro ospiti”.

È obbligatorio il rispetto delle norme anti covid in vigore, quindi indossare correttamente la mascherina quando ci sono assembramenti di persone, da evitare il più possibile.

(foto archivio: la casetta di Babbo Natale a Gerenzano, edizione 2020)

