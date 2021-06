Furti al Maps ed effrazioni nelle scuole di Solaro

SOLARO – Sesto furto in meno di tre mesi al centro anziani Maps di via Drizza. A questi piccoli colpi, il più delle volte si tratta di scarso bottino e minima refurtiva anche se nell’ultimo caso è sparita una televisione, si aggiungono i danni procurati alla struttura.

Come fa notare Gianmarco Belotti della Lega Centrodestra Solaro: «Questa volta il furto non ha nemmeno necessitato dello scasso, poiché la porta, già forzata il mese scorso, non è mai stata riparata dal comune, nonostante segnalazioni e solleciti da parte della gestione del centro anziani. Strano che non si trovino i soldi per la sicurezza quando per spendere 6mila per posizionare il palco in villa comunale si sono trovati facilmente. Invitiamo sindaco e giunta a provvedere al più presto (cioè subito) alla messa in sicurezza del Maps». Nella stessa notte, ci sono state effrazioni e tentate effrazioni anche alla scuola materna di via Cinque Giornate ed alla scuola don Milani di Villaggio Brollo. Anche in questi casi, i danni superano di gran lunga il valore della refurtiva.

