SARONNO – “Il progetto di riqualificazione della fontana di via Primo Maggio mi piaceva un anno fa e mi piace ancora di più ora che ho scoperto chi è la progettista, la passione che mette nel suo lavoro indipendentemente da chi sia il sindaco o l’assessore”.

Sono le parole di Novella Ciceroni esponente della Giunta che ha condiviso una nota alla propria pagina istituzionale su Facebook. Un intervento che arriva dopo la presentazione del progetto fatta dal Comune e una nota del Pd e la replica della Lega.

“Non mi appartengono le contrapposizioni basate unicamente sull’appartenenza ad uno o all’altro schieramento di partito: se un’azione, un programma, un progetto è buono, qual è il motivo per cui non lo si debba portare avanti? Di più, non portandolo a compimento, si farebbe un danno alla cittadinanza.

Come per ogni cantiere messo in atto da quando si è insediata la nostra Amministrazione, abbiamo scelto di informare i cittadini su ciò che stava accadendo sotto i loro occhi e così è stato anche per la fontana.

Chi è attento sa leggere nel comunicato da dove viene il finanziamento, perché è stato concesso dalla Regione e che una parte dei lavori è rimasta fuori: è nostro il compito di seguire la realizzazione di quest’opera in modo che sia portata a termine nel miglior modo possibile nell’interesse dei cittadini saronnesi, e non mi sottrarrò a questo compito nè qualcuno può impedirmi di farlo con entusiasmo”.

25062021