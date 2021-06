COGLIATE – Garage in fiamme a Cogliate, dove oggi alle 12.30 soino accorsi i cigili del fuoco dei comandi di Lazzate e Desio, ed è arrivata anche una ambulanza della Croce rossa. A dare l’allarme i residenti nella zona che all’improvviso hanno visto una colonna di fumo uscire da box interrato di una villetta, all’incrocio fra via Marconi e via Leopardi. In casa non c’era nessuno: primi ad arrivare alcuni vicini che hanno cercato di contenere le fiamme improvvisandosi pompieri, con le canne dell’acqua del giardino. Poco dopo l’arrivo anche del Gvc, il Gruppo volontari Cogliate, e subito dopo dei vigili del fuoco, che hanno hanno impiegato molto a prendere il controllo della situazione.

Ingenti i danni, però, all’interno del box, e si è annerita anche la facciata del caseggiato, distrutta per fiamme e caldo una tettoia. Nessuno si è fatto del male: sul posto è accorso anche il sindaco, Andrea Basilico, ed è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che ha avviato accertamenti sulle cause dell’accaduto, ancora da chiarire.

(foto archivio: precedente intervento dei vigili del fuoco per l’incendio di un garage, sempre in zona)

