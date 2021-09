Saronno – Domani pomeriggio, sabato 18 settembre, alle ore 15 a Villa Gianetti si svolgerà il convegno “Agricol-lura” che sarà presentato dal direttore del consorzio parco del Lura Francesco Occhiuto. Successivamente, alle ore 16, avrà luogo la pedalata alla cascina della vigna e agli orti urbani di casa Gianetti, il tutto a cura di Parco del Lura e Semplice terra.

Queste iniziative si svolgeranno in proposito all’evento “Le mani nel piatto” che si terrà invece domenica 19 settembre ed il quale prevede l’allestimento di stand gastronomici, spazi dimostrativi e di vendita allo scopo di offrire alle persone, sia adulti che bambini, la possibilità di avere una maggiore consapevolezza riguardo all’alimentazione sotto vari punti di vista mettendosi in gioco per il benessere personale e dell’ambiente in cui si vive ed imparando ad utilizzare al meglio i prodotti che si hanno a disposizione.

Per saperne di più in merito alle iniziative è possibile spedire una mail all’indirizzo: [email protected], oppure è possibile consultare il sito www.comune.saronno.va.it.

150921

(Foto d’archivio)