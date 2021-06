TRADATE – Sono stati messi in fuga dall’anziana che progettavano di raggirare: il riferimento va a due malviventi che – i fatti sono di mercoledì mattina – si sono presentati nella casa di una pensionata di Tradate, uno spacciandosi per operaio dell’acquedotto e l’altro per vigile urbano, indossava anche un vestito che poteva confondersi con una divisa. Proprio scambiandolo per un agente, la donna – che abita in via Kennedy – li ha fatto entrare, quando hanno parlato di dovere compiere dei controlli sulla rete idrica. Ma la donna si è presto insispettita ed è uscita gridando e richiamando l’attenzione dei vicini. A quel punto i malintenzionati se en sono immediatamente andati,. scappando a bordo di un’auto che avevano posteggiato nelle vicinanze.

Sono adesso ricercati dalle forze dell’ordine, una segnalazione è infatti presto giunta al comando della polizia locale. Ad agire sono state le stesse persone già all’opera a Saronno,. a Gerenzano e nel vicino comasco, proprio nei giorni scorsi a Lomazzo ed a Carbonate? E’ una ipotesi possibile.

27062021