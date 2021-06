Tartaruga dalle orecchie gialle trovata a Cogliate: si cerca proprietario

COGLIATE – Aaa cercasi proprietario della bella tartaruga lacustre trovata a Cogliate: una immagine di questo esemplare è stato postato sui social e noi de ilSaronno facciamo lo stesso per contribuire nella ricerca del proprietario. Di certo non si tratta di una tartaruga di specie autoctona, e sicuramente proveniente da qualche spazio privato, da dove in qualche modo è evidentemente riuscita ad allonanarsi. E’ stata quindi recuperata, nella zona di via De Gasperi, da parte di una cittadina, che è facile contattare tramite la pagina Facebook dei residenti a Cogliate, ovvero “Sei di Cogliate se…”

La tartaruga appare in ottima salute, e nel caso non si riesca a ritrovare il legittimo proprietario c’è anche chi è già disposto ad adottarla.

All’apparenza si tratta di una tartaruga dalle orecchie gialle.

Da Wikipedia:

La tartaruga dalle orecchie gialle, o scivolatrice dal ventre giallo, (Trachemys scripta scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) è una testuggine appartenente alla famiglia degli emididi, diffusa negli Stati Uniti. È una sottospecie della tartaruga palustre americana.

(foto: la tartaruga che è stata trovata nella zona di via De Gasperi a Cogliate. Un esemplare adulto ed in buona salute. Non è una specie autoctona)

