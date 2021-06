SARONNO – “Mercoledì 30 giugno alle 21 l’Az Robur Basket Saronno sarà impegnata nella gara d’andata delle semifinale degli spareggi nazionali di Serie C Gold con Pescara Basket. Per le normative attualmente in vigore, il numero dei posti disponibili per gli spettatori all’interno del palazzetto sarà limitato a 100″. Lo fa sapere il club roburino.

La società mette a disposizione l’indirizzo mail [email protected] per le prenotazioni. Nella richiesta bisogna indicare nome e cognome per il tracciamento.

Per le stesse normative sarà consentito l’ingresso solamente a persone con tampone negativo nelle ultime 48 ore o attestazione del ciclo di vaccinazione o certificato di guarigione dal covid negli ultimi sei mesi (documentazione da esporre all’arrivo). L’orario è attualmente fissato alle 21, salvo modifiche concordate per agevolare il rientro degli avversari a Pescara.

Sabato sera l’Az Saronno ha perso la finale di C Gold contro Lumezzane: in caso di vittoria in questo spareggi si riaprirebbe però la possibilità di centrare il salto di categoria.

