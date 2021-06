SARONNO – Un’altra settimana con tantissimi ospiti ed appuntamenti aspetta i radioascoltatori saronnesi e non solo. Gli appuntamenti principali, li troviamo come di consueto il Sabato, 3 luglio, alle 10.29, con replica alle 19.13, con la replica del programma, da non perdere, “Piazza Libertà”, il Format di approfondimento, con giovani politici saronnesi, ma soprattutto, il mercoledì, dalle 20.30 con la diretta del consiglio comunale di Saronno. Ma tornando indietro nella programmazione, il martedì, 29 giugno, alle 11.29, con replica alle 21, Gianni Branca ospita Oscar Masciadri, presidente del Teatro Giuditta Pasta che illustra la nuova programmazione. Il giorno seguente, mercoledì 30 giugno, alle 11.03, con replica alle 19.44, Iaia Barzani intervista Emanuela Daffra, direttore Regionale Musei Lombardi. Dopodichè, giovedì 1 luglio, alle 9.00 all’interno di Buona Giornata, Arte ed Artisti, a cura di Teresa Santinelli. Per terminare una settimana ricca di appuntamenti il consueto appuntamento del Lunedì, alle 9.30, a cura del prevosto di Saronno Don Armando Cattaneo e Carlo Legnani, a seguire, alle 10.29, con replica alle 19.13, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino. E per finire il nuovo appuntamento del lunedì alle 11.15, con replica alle 20, nel programma “Match Point”, il Sindaco di Saronno (o un rappresentante dell’amministrazione comunale) terrà un aggiornamento di 5 minuti sulla evoluzione della situazione in città nei giorni dell’emergenza Coronavirus su sanità, istruzione, sicurezza.

Martedì 29 giugno – Per iniziare la giornata alle 9.30 all’interno del consueto “Buona giornata” Maria Grazia Buzzetti darà utili consigli di giardinaggio. A seguire alle 10.29, con replica alle 19.13, Pinuccia e Sergio stuzzicano l’appetito con le loro ricette culinarie. Dopodichè alle 11.29, con replica alle 21, Gianni Branca ospita, Oscar Masciadri, presidente del Teatro Giuditta Pasta che illustra la nuova programmazione. E per finire alle 21.30 “Life Style” a cura di Damiano Caron, l’argomento della serata è “Contro il caldo, beviamo e mangiamo, ma cosa?”.

Mercoledì 30 giugno – Alle 10.29, con replica alle 19.13, Elvira Ruocco conduce il programma “A spasso nel Tempo, un viaggio nei musei del Made in Italy”. A seguire alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista Emanuela Daffra, direttore Regionale Musei Lombardi. E per finire la giornata dalle 20.30, la diretta del consiglio comunale di Saronno.

Giovedì 1 luglio – Dalle 9.00, all’interno de programma Buona Giornata, va in onda “Arte e artisti” a cura di Teresa Santinelli. E per finire la giornata alle 11.29, con replica alle 21, “Appuntamento con il cinema”, a cura di Gianni Branca, con la partecipazione di Marisa Colmegna e Vittorio Mastrorilli. Venerdì 2 luglio – Alle 11.03, con replica alle 19.44, scuola di Digitale a cura Elena Cilento, come scegliere e imparare ad utilizzare gli strumenti digitali: PC, Tablet, Smartphone. E per finire alle 11.29, con replica alle 21.00, “Il Vangelo della domenica”, letto da Carlo Legnani e commentato da don Angelo Centemeri, ed a seguire Popoli, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea Mazzucchelli.

Sabato 3 luglio – Per iniziare la giornata, alle 10.29, con replica, alle 19.13, “Piazza Libertà”, il Format di approfondimento con giovani politici saronnesi. Conduce in studio Raul Caruso coadiuvato dagli opinionisti Federica Carlomagno e Francesco Ricca.

Ospite l’assessore al Bilancio e Commercio Giulia Mazzoldi. Il tema sarà il bilancio con il rendiconto di gestione e rendiconto consolidato di esercizio dell’anno 2020 del comune di Saronno, che è stato presentato nel consiglio comunale del 27 maggio. Ed a seguire, alle 11.29, con replica alle 21, “Nel blu dipinto di blu”, “Speciale Gaber.2“, programma musicale a cura di Massimo Tallarini. Domenica 4 luglio – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. A seguire alle ore 14.30 il consueto “Liberi tutti” a cura di Daniele Sbriglio. E per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 “Uazzanane Sunday Night”.

Lunedì 5 luglio – Per iniziare la giornata alle 9.30, appuntamento con il Prevosto di Saronno, Don Armando Cattaneo, a cura di Carlo Legnani. A seguire alle 10.03, appuntamento con Sara Giudici, direttrice de “IlSaronno.it”, e le news da Saronno e dintorni. Dopodichè alle 10.29, con replica alle 19.13, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino. A seguire alle 11.15, con replica alle 20, nel programma “Match Point”, il Sindaco di Saronno (o un rappresentante dell’amministrazione comunale) terrà un aggiornamento di 5 minuti sulla evoluzione della situazione in città nei giorni dell’emergenza Coronavirus su sanità, istruzione, sicurezza. E per finire, alle 11.29, con replica alle 21, Carla e Niva propongono “LA STORIA NEI GIORNI”.

FOTO ARCHIVIO