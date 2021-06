SARONNO – I vandalismi ai danni della casetta dell’acqua di piazza dei Mercanti a Saronno si ripetono con “puntualità” e nei giorni scorsi i teppisti hanno fatto le “cose in grande”, creando pesanti danneggiamenti. E c’è chi è ormai rassegnato. Non è il caso di Roberto Strade dei Verdi: “Prendiamo l’esempio di una semplice fontanella dell’acqua pubblica di Milano, come quella che si trova in largo Giambellino. E’ aperta, vicino alla strada e in un quartiere multietnico e popolare, eppure non viene vandalizzata, forse perchè senza pregiudizi è stato scelto di metterla in un posto facilmente accessibile e non è nascosta, come invece è avvenuto da noi, perchè poi credere all’acqua pubblica non bastano le parole, ci vogliono i fatti concreti, chi sceglie di mettere distributori dell’acqua sotto a telecamere ,con la paura di chissa che cosa non è un buon amministratore, non ha fiducia nei suoi cittadini”.

(foto: la casetta dell’acqua di Saronno, seriamente danneggiata dai vandali)

29062021