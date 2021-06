SARONNO – Sono 90 e fanno capolino dalle vetrine dei negozi del centro storico. Sono le foto che partecipano al concorso Fus Fotografa un saronnese che hanno conquistato la città degli amaretti.

Basti direi che sono già 1700 i voti arrivati sul sito dell’iniziativa per premiare gli scatti più intensi ed emozionanti. Un ottimo risultato per la prima iniziativa che ha animato la città post lockdown. Del resto gli organizzatori hanno potuto toccare con mano l’entusiasmo della città nel weekend quando sono stati in piazza con un gazebo per promuovere l’iniziativa.

I tanti voti, gli apprezzamenti dei saronnesi e le condivisioni sui social hanno spinto gli organizzatori a prorogare la mostra. Le foto resteranno esposte fino a domenica 3 luglio e sempre fino a questa data sarà possibile votare gli scatti. Decisa anche la data della premiazione finale che si terrà in cortile di Casa Morandi (nel rispetto delle norme anticovid) il prossimo 8 luglio.