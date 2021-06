Questo il comunicato emesso dall’Amministrazione comunale di Turate, che d’altra parte vale anche per le altre località italiane, trattandosi di uno sciopero che è stato indetto in ambito nazionale italiano.

Si comunica che per la giornata del 30 giugno è stato indetto uno sciopero generale nazionale da parte di diverse sigle sindacali del settore rifiuti e servizi ambientali, che potrebbe causare disservizi nella raccolta dei rifiuti in programma oggi. Pertanto, in caso di mancato ritiro, si invita la cittadinanza a riprendere i propri sacchi e ad esporli nuovamente in occasione del prossimo ritiro.