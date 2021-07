SOLARO – L’Amministrazione Comunale di Solaro dà il benvenuto al nuovo comandante della caserma dei Carabinieri Maresciallo Luogotenente Attilio Ferrari, in arrivo dalla stazione di Caronno Pertusella e prima ancora operativo al comando di Saronno. L’ufficiale è entrato in servizio nei giorni scorsi, rilevando i compiti del Maresciallo Nicola Falabella, impegnato a Solaro negli ultimi due anni.

Con lui ha lasciato la caserma di via Drizza anche il vice comandante Giuseppe Vaccaro.

Il Sindaco di Solaro Nilde Moretti e l’assessore con delega ai Rapporti con le Forze dell’Ordine Christian Talpo hanno incontrato i Carabinieri uscenti per ringraziarli del prezioso lavoro svolto in paese, consegnando loro una pergamena di riconoscimento a nome di tutta la comunità.

Il primo cittadino e la giunta comunale hanno già incontrato il nuovo ufficiale in servizio alla caserma locale per coordinare e programmare le azioni in tema sicurezza sul territorio comunale, oltre che per portargli il benvenuto ed augurargli buon lavoro in rappresentanza di tutti i solaresi.

Il Sindaco di Solaro Nilde Moretti commenta: “È un avvicendamento importante quello che abbiamo avuto a Solaro. Voglio ringraziare personalmente il maresciallo Falabella ed il vicecomandante Vaccaro per l’impegno profuso in questi anni trascorsi nella nostra comunità: hanno svolto un lavoro egregio, ottenendo risultati importanti sublimando il loro ruolo di sentinelle del territorio.

Abbiamo già incontrato il nuovo comandante della caserma locale e siamo sicuri che saprà fare altrettanto un ottimo lavoro. Conoscendo bene il territorio potrà inserirsi velocemente nel nostro tessuto urbano e sociale e contribuire a migliorare la sicurezza di tutti i cittadini di Solaro».