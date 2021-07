SARONNO – Lutto nel mondo dello spettacolo. All’età di 78 anni si è spenta Raffaela Carrà. E’ stata un’amatissima showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva italiana. Icona di stile si è spenta alle 16.20 di oggi, dopo una malattia che da qualche tempo l’aveva colpita. A dare la notizia Sergio Japino.

Ecco il ricordo di alcuni saronnesi

Luciano Silighini, esponente di Con Saronno

Sono cresciuto col mito di Raffaella Carrà grazie al mio papà che da buon romagnolo l’amava profondamente. Molti i ricordi di mia zia che a Bellaria ha passato la gioventù per le balere insieme e lei e i miei di recente con le vacanze sull’Argentario a casa dei miei suoceri giusto un paio di isolati da quella di Renato Zero e proprio della compianta Raffaella. Per chi lavora nel mondo dello spettacolo oggi è un giorno triste perché vola in cielo una delle artiste più complete che la TV italiana abbia mai avuto. Nessuna sarà mai grande come lei. Lascia l’amaro in bocca averla vista di recente promuovere il vaccino anti COVID dicendo proprio “voglio tornare alla vita”

Lorenzo Guzzetti, ex sindaco di Uboldo

Nell’Italia di Zan, Cecchi Paoni, Murgie, intrisa dalla dittatura del pensiero unico che fa la battaglia a suon di * e che bolla come omofobo chiunque se ne va una donna che ha utilizzato l’arte, la musica e il suo stesso corpo per esaltare l’amore, la libertà, la vita surfando sempre tra ironia, equivoci e spensieratezza.

Manco le scarpe le potevate allacciare.

“A far l’amore comincia tu”

Viva, sempre, Raffaella Carrà.

Ale Galli, esponente di [email protected]

Ah tu sì che sei stata una bomba!

Paolo Riva (attore)

Un abbraccio Raffaella

Ave Rovello Porro

La TV ha perso un pezzo di storia e una vera Stella ⭐..R.I.P.🙏

Attilio Fontana presidente Regione Lombardia

Notizia che apprendo con grande tristezza: ci ha lasciati Raffaela Carrà.

Un’artista senza età, in grado di far cantare e ballare ogni generazione. Brava, bella e sempre innovativa. La Carrà ha scritto pagine memorabili della storia dello spettacolo italiano e resterà sempre nei nostri cuori come una donna solare e positiva. Riposa in pace.

(foto di archivio)