Sabato pomeriggio come Pd eravamo in piazza Libertà, per portare il nostro sostegno alla prima iniziativa dei ragazzi del collettivo Origami, e di diverse altre associazioni collegate al mondo di persone che subiscono discriminazioni. Come ha sottolineato la nostra consigliera Lucy Sasso i temi sono quelli legati al mondo Lgbt+, ma anche quelli di tutte quelle persone che in un modo o nell’altro possono essere discriminate o fatte oggetto di violenza, per il solo fatto di esistere. Troppo spesso si assiste ancora oggi al tentativo di “sottostimare” il fenomeno.

Questo ci riconduce al motivo della nostra scelta di portare in maggioranza il tema del sostegno al Ddl Zan, che rappresenta un atto in parte simbolico, ma di grande sensibilità a questi temi, di fatto uno stimolo che un organo locale (un consiglio comunale) esercita su di un altro organo (in questo caso il Senato della Repubblica Italiana). Cosa già successa in tantissime città italiane come Milano, Bologna, Varese che hanno presentato mozioni simili alla nostra. Del resto Saronno con la sua maggioranza ha già dimostrato nei fatti di essere molto vicina e di sostenere questi temi, aderendo a Rete Re.a.dy (la rete nata per coordinare azioni di enti pubblici contro tutte le discriminazioni), e patrocinando un bellissimo video contro le discriminazioni legate all’omotransfobia.