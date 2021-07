CERIANO LAGHETTO – “Accolgo con piacere la decisione dell’Azienda Gianetti di aprirsi ad un confronto con la Regione, i sindacati e i lavoratori a rischio licenziamento dopo la chiusura dello stabilimento di Ceriano Laghetto”. Così in una nota il vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone Andrea Monti. Che spiega: “Come ho ribadito sin dall’inizio, come rappresentante delle Istituzioni regionali è nostra ferma intenzione tutelare sia le 152 famiglie che rischiano di perdere il lavoro, sia la specificità di un’azienda importante per il nostro territorio”.

“Essendo stato autore e promotore dell’audizione che si terrà giovedì a Palazzo Pirelli, sede regionale. Posso solo riconfermare la disponibilità di Regione Lombardia a trovare al più presto una soluzione condivisa”, conclude Monti che ieri è stato anche presente al presidio dei lavoratori, che si è tenuto all’esterno dell’azienda.

QUI TUTTI GLI ARTICOLI SULLA VICENDA

(foto: presidio dei dipendenti della Gianetti Ruote fuori dai cancelli dell’azienda, in via D’Annunzio a Ceriano Laghetto)

06072021