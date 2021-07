SARONNO – “Quando si vive un periodo storico come questo, drammatico, carico di dolore, diventa difficile dire certe cose perchè si rischia sempre di essere stonati, ma non si può neppure per questa ragione tacere su situazioni che in altri momenti avrebbero generato accese polemiche”

Inizia così l’intervento del consigliere comunale leghista Pier Angela Vanzulli.

“Mi riferisco alla variazione di bilancio dell’ultimo consiglio comunale del 30 giugno in cui si è ratificata una delibera di Giunta del 10 Giugno che metteva a disposizione 4 .680,00 euro per i pasti dei volontari della Protezione Civile coperti con un trasferimento Regionale e 1.800,00 per i volontari della Croce Rossa coperti con un prelievo da Fondo Covid. Questi volontari prestano il loro servizio all’Hub vaccinale. Questa delibera prevede una copertura per 10 settimane più o meno fino a fine agosto.

Dato che tale servizio veniva fornito da aprile, ho domandato se i volontari si pagavano i pasti oppure se interveniva anche prima il Comune come era giusto fosse.

Ha risposto direttamente il Sindaco Airoldi dicendo che prima i pasti venivano forniti da dei commercianti di Saronno. Bellissimo esempio di solidarietà.

In una situazione così delicata fa piacere sapere quanta gente abbia un cuore grande, sia i volontari, che ho sempre elogiato in quanto tali, che gli esercenti per questo loro gesto.

Fino a qui tutto bello, un grande grazie a tutti soprattutto per l’esempio, ma mi si permetta di aggiungere una riflessione.

Sarò sicuramente attaccata e giudicata, visto che è lo sport più in voga, ma sono un consigliere comunale, mio compito non è di raccontare barzellette, ma di stigmatizzare quanto ritengo non in linea con un comportamento amministrativo corretto.

Per questo dico che una Amministrazione che ha a cuore i suoi volontari, predispone un servizio parti, anche attraverso la ditta che fornisce pasti alle scuole, qualora in funzione, o appoggiandosi ad altre realtà, ma lo fa. Qui si è mancato rispetto a dei volontari.

Non debbo certo essere io a tessere le lodi di una Protezione Civile di alta professionalità e dei volontari della Croce Rossa di pari livello, ribadisco però che una maggiore attenzione amministrativa non era solo auspicabile, ma dovuta”

