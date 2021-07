SARONNO – “Hub vaccinale di Saronno fortemente voluto dalla nostra Amministrazione, siamo a quasi 50.000 dosi somministrate, con picchi giornalieri che sfiorano le mille somministrazioni”: così la sezione cittadina del Partito democratico.

Proseguono dal Pd: “Personale altamente qualificato e gentile, organizzazione e il supporto di volontari eccezionali. Questa la straordinaria risposta a chi inizialmente ha provato persino a “infangare un po'” l’iniziativa, adducendo cavillosità varie.

Saronno avanti tutta per lasciarci finalmente il covid alle spalle”.

L’hub saronnese ha sede all’interno dell’ex scuola Pizzigoni di via Parini.

