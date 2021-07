SARONNO – Ieri sera alle 19.15 nei giardini di casa Morandi si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso Fus, fotografa un saronnese, un concorso fotografico organizzato da un team di giovani saronnesi grazie al contributo di diversi sponsor tra cui Enzo Muscia ed è stato anche il primo evento collettivo a coinvolgere i cittadini di Saronno dopo la pandemia.

L’evento è stato presentato dai quattro giovani organizzatori: Lucy Sasso, Luca Davide, Lorenzo Puzziferri e Nourhan Moustafa. A dare il via alla premiazione è stato il discorso del sindaco di Saronno Augusto Airoldi, a seguito del quale i ragazzi del team hanno annunciato i vincitori delle varie categorie del concorso. Tra i presenti gli assessori Novella Ciceroni, Gabriele Musarò e Franco Casali coi consiglieri Cristiana Dho, Marta Gilli, Francesca Rufini e Mauro Rotondi.

Tanti i fotografi e gli appassionati di fotografi in prima linea coi membri della giuria e i soggetti fotografati. Apprezzatissima anche la presenza di Enzo Muscia che ha contribuito finanziando la sezione under 30.

I vincitori della giuria popolare categoria senior: al quarto Giovanni Cattaneo, al terzo Andrea Gigliuto, al secondo posto Elisabetta Daolio e al primo Laura Maria Massei.

I vincitori della giuria popolare categoria under 30 sono: al quarto posto Anna Maria Corbetta, al terzo Francesca Picozzi, al secondo Bereket Bellini e al primo Arianna Greco.

I vincitori della giuria tecnica categoria senior sono: al quarto posto Davide Perfetti, al terzo Riccardo Banfi, al secondo Andrea Giocondi e al primo Corrado Colombo la quale fotografia guadagna il primo premio per la sua originalità.

Infine sono stati assegnati i premi ai vincitori della giuria tecnica categoria under 30: al quarto posto Giulia Rapisarda, al terzo Sharon Piccolo, al secondo Victoria Anselmi e al primo Alfredo Grasso che si guadagna il primo posto per aver ritratto un mago che mette in pratica un trucco di magia.

Lo scatto ad aver vinto il premio “IlSaronno” è quello della fotografa Maria Bertoldi che vede ritratta Fabrizia Marrone, giocatrice di softball che è volata a Tokyo per le olimpiadi. Il premio è stato annunciato dalla direttrice Sara Giudici.

Il premio Giuditta Pasta è stato vinto da Lorenzo Castronuovo per la sua rappresentazione di Andrea Legnani.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO DI CLAUDIA MARANGI E AURORA CORTESIFotografa un saronnese: la premiazione in diretta (con tutti i nomi dei vincitori)

foto di Aurora Cortesi