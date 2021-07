SARONNO – SOLARO – E’ stata la polizia locale di Saronno a ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto sulla Saronno-Monza domenica prima mezzogiorno.

All’altezza del distributore di benzina, in viale Lombardia, si è verificato un primo tamponamento tra tre auto e poi un secondo provocato da una quarta auto. Ma andiamo con ordine.

Tutto è iniziato quando una vettura, che procedeva da Solaro verso Saronno, si è fermata per svolta al distributore. Dietro si sono accodate una X3 ed una Fiat Tipo. Proprio mentre l’auto svoltava (si è fermata ma non è coivolta nel sinistro) è sopraggiunto un Bmw che ha tamponato le due vetture ferme. Qualche istante dopo è sopraggiunta una C3 che ha colpito la Bmw che ha nuovamente tamponato la Fiat Tipo e la X3.

Sul posto sono accorse un’automedica, due ambulanze della Croce Rossa di Saronno una del Sos di Uboldo e ovviamente la polizia locale.

Illesi i 4 occupanti dell’X3, sono, invece, stati portati all’ospedale di Saronno i due occupanti della Tipo mentre la famiglia sulla Bmw, una coppia con una bimba di un anno, è andata al pronto soccorso di Garbagnate. Tutti hanno riportato ferite e contusioni non gravi. Ricoverato in codice giallo all’ospedale di Desio, invece, il 37enne alla guida della Citroen C3.