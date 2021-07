Gerenzano, oggi ultima occasione per visitare la mostra “Liberamente coronavirus”

GERENZANO – In occasione della “Giornata nazionale Pro loco Italia” prosegue anche questo fine settimana l’apertura della mostra artistica “Liberamente ai tempi del coronavirus”, organizzata dalla cooperativa Scelag e Pro Loco Gerenzano con il patrocinio del Comune di Gerenzano. L’esposizione si tiene a Palazzo Fagnani Clerici di via Duca degli Abruzzi 26, ed è visitabile sino ad oggi domenica 11 luglio. Apertura prevista dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.