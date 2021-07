SARONNO – Ambulanza, carabinieri e polizia locale mobilitati sabato pomeriggio per un movimentato episodio avvenuto alle porte del parco Lura nei pressi del cimitero di via Prampolini

Intorno alle 19 è arrivata la richiesta d’intervento di alcuni residenti e di alcuni saronnesi presenti nel parco Lura l’area verde al confine con Rovello Porro alla Cassina Ferrara. In sostanza hanno spiegato come ci fosse un gruppo di stranieri impegnati in una violenza discussione che era degenerata dalle parole alle mani.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono accorse una pattuglia di carabinieri e della polizia locale ma appena sentito le sirene gli stranieri, secondo i testimoni ecuadoriani, si sono dileguati in pochi minuti. E’ arrivata anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella ma l’intervento del personale sanitario non è stato necessario visto che non c’erano feriti sul posto.

I militari sono rimasti sul posto per qualche tempo per assicurarsi che la lite fosse davvero finita e che non riprendesse.

(foto archivio)

11072021