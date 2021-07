LIMBIATE – Sono in corso di completamento i lavori che daranno un nuovo volto a via Marconi attraverso un progetto fortemente integrato che l’Amministrazione comunale ha voluto per migliorare tre aspetti: viabilità, sicurezza e incentivazione della mobilità sostenibile. E tanti sono stati gli interventi di riqualificazione e arredo urbano previsti su questo asse stradale che dal quartiere di Pinzano porta alla Comasina. Con un occhio di riguardo verso tutti coloro che amano mantenersi in forma camminando, correndo o pedalando sulla pista ciclopedonale che costeggia il Villoresi.

Per quanto riguarda la pista ciclopedonale le novità riguardano l’illuminazione durante le ore notturne; l’utilizzo di lampade a led; l’installazione di nuovi semafori per raggiungere la pista in sicurezza. Per quanto riguarda la viabilità gli interventi riguardano l’allargamento della carreggiata stradale; l’installazione di nuovi dossi; l’ammodernamento della segnaletica verticale; il livellamento delle sponde del canale Villoresi; l’installazione di guard-rail di protezione; l’asfaltatura completa delle via ed il rifacimento della segnaletica orizzontale.

(foto: una immagine del cantiere)

