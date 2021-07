Anziana cade in casa, soccorso grazie ad una vicina che ha sentito la sua richiesta d’aiuto

SARONNO – L’intraprendenza di una vicina, che sentendo una richiesta d’aiuto in lontananza, si è subito mobilitata e il rapido intervento dei carabinieri della compagnia di Saronno hanno permesso di aiutare un’81enne in difficoltà dopo essere caduta.

E’ successo la scorsa settimana nel cuore della notte. Intorno all’una nella zona di via Miola una saronnese è stato svegliata da una richieste d’aiuto in lontananza. Sentiva una voce di donna chiedere soccorso ma non capiva da dove arrivasse e cosa fosse successo. Così ha contattato il numero unico delle emergenze che hanno fatto convergere sul posto una pattuglia dei carabinieri ed un’ambulanza. Arrivati sul posto anche i tutori dell’ordine hanno sentito la richiesta d’aiuto ed hanno presto raggiunto l’abitazione da cui proveniva. Era la casa di un’anziana, un’81enne che evidentemente era in difficoltà e bloccata all’interno.

La donna è stata trovata a terra in bagno. Era caduta e non si riusciva a rialzare. E’ stata soccorsa ed accompagnata al pronto soccorso dove è stata raggiunta dal figlio allertato dai carabinieri.