SARONNO – “La risposta del Comune di Saronno alla lettera di richiesta di un ripensamento sulla torre di via Genova è stata rapida. Il 6 luglio il Gruppo saronnesi per via Genova è stato invitato a un incontro riguardo al piano di recupero”.

Inizia così la nota dei cittadini che hanno deciso di informare la città sugli sviluppi delle loro richiesta dell’Amministrazione comunale.

“Presente una piccola delegazione del Gruppo, ricevuta dal Sindaco Augusto Airoldi e dagli assessori Alessandro

Merlotti e Novella Ciceroni. Nel corso dell’incontro, il Gruppo ha spiegato in modo più approfondito le criticità emerse e condivise, comprese quelle segnalate dai cittadini che hanno contattato il gruppo a seguito dell’invio della prima lettera all’Amministrazione e alla sua distribuzione nel circondario.

In particolare, è stato chiesto al Comune di prendere in considerazione alcuni elementi – sia di natura politica che di

natura tecnico-giuridica – che potrebbero aiutare la Giunta a riflettere ulteriormente sulla irrazionalità del progetto edilizio

in questione e a optare per un rifiuto dello stesso così come presentato.

In risposta, l’Assessore Merlotti ha illustrato come, dal punto di vista meramente tecnico e in base all’attuale Pgt, il

progetto edilizio presentato possa ritenersi legittimo e privo di criticità urbanistiche (per rispetto di altezze,

distanze, volumetrie e per gli aspetti del carico viabilistico, della raccolta dei rifiuti e dello scarico delle acque reflue).

Il sindaco e i membri dellagiunta purtroppo hanno lasciato intendere che, dal momento che il progetto risulta conforme

al Pgt dopo tutti i passaggi procedimentali seguiti dagli uffici comunali, non ritengono di avere margini per chiedere

revisioni radicali alla proprietà, anche se tecnicamente l’ultima parola sarà data proprio dall’attuale

amministrazione comunale.

Gli impegni presi da parte del sindaco e degli assessori al momento sono due: fare un tentativo di confronto con

l’operatore edile, citato sui documenti come società Immobiliare Azzurra, chiedendo una redistribuzione delle

volumetrie e un abbassamento della torre, e avviare un (lungo) percorso di revisione del Pgt per arrivare a una sua

parziale modifica che impedirà, nel futuro, la possibilità di realizzare costruzioni con altezze e volumetrie simili.

Tuttavia, l’approvazione del piano di recupero via Genova 14-18 viene vista sostanzialmente come inevitabile da parte

della Giunta: ciò si traduce di fatto in una decisione di continuità con la precedente amministrazione, molto lontana dalle promesse di rottura con il passato della campagna elettorale che ha portato in Comune l’Amministrazione Airoldi.

Il Gruppo saronnesi per via Genova continua a ritenere che l’approvazione di questo progetto crei un ingombrante

precedente: per questa ragione, i cittadini coinvolti nel gruppo hanno intenzione di svolgere ulteriori approfondimenti

tecnico-legali e di organizzare iniziative per mantenere alta l’attenzione sul tema.

L’obiettivo è cercare di promuovere un atto di coraggio e di svolta immediata verso una città davvero più sostenibile da parte dell’Amministrazione.