SARONNO – Lorenzo Puzziferri, presidente della commissione sport e consigliere comunale, commenta un weekend davvero unico per lo sprot italiano e anche saronnese.

“Rinnovando i complimenti agli amici del Basket AZ Saronno per il raggiungimento della Promozione in serie B, ci tengo ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nel rispetto delle norme a far visionare le partite, in particolare a suor Annunciata, don Federico e le persone che hanno allestito per tutte le gare i maxischermi negli oratori del Matteotti e del Centro Città, che hanno permesso ai più piccoli di condividere le gioie di questo fantastico Europeo.

Lo sport – non solo giocato – aiuta nel sociale, perció bisogna continuare a lavorare sulla direzione di ripopolare i luoghi nel quale i giovani possano ritrovarsi in un luogo ludico, di insegnamento e sicuro”.

Proprio Puzziferri ha scelto di assistere a tutte le partite dell’Italia al quartiere Matteotti contribuendo ai controlli attivati per mantenere le norme anticovid.