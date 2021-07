Chiusura Gianetti, i lavoratori sui binari della Saronno-Seregno. La solidarietà di Dante

CERIANO LAGHETTO – “Ieri i lavoratori della Gianetti Ruote hanno bloccato la statale Saronno-Monza e successivamente la linea ferroviaria S9 Saronno-Seregno di Trenord. Sono al loro fianco perché se facciamo passare il fatto che è un fondo finanziario straniero si sveglia alla mattina e licenzia con un WhatsApp o una mail 150 persone è la fine del sistema produttivo italiano, come l’abbiamo conosciuto sinora. E, secondo me, non possiamo permettercelo”. Così Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto, che era alla stazione ferroviaria cerianese con le maestranze dell’azienda.

Fondata nel 1880 a Saronno e che, con sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto, conta 152 dipendenti; attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson ed è di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo.

(foto: Dante Cattaneo alla stazione ferroviaria di Ceriano-Solaro con i dipendenti della Gianetti Ruote)

