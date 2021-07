SENDAI – Prima amichevole in terra nipponica per le azzurre che si impongono con Honda Tochigi per 4-2. Seguiranno altre 4 amichevoli. La Nazionale italiana di softball ha infatti dato vita alla prima amichevole in Giappone. Il test a 7 riprese regolamentari si è svolto con Honda Tochigi e ha visto le azzurre imporsi per 4-2. Una buona prestazione per la formazione italiana (in cui figurano tre giocatrici del Saronno: Andrea Filler, Fabrizia Marrone e Giulia Longhi) che, dopo aver subito un punto nel secondo inning, ha risposto con 3 punti nel suo secondo attacco e non ha più guardato indietro. Con un attacco aggressivo, nonostante qualche corridore di troppo lasciato in base, e una difesa che ha subito mostrato sprazzi di eccellenza con le giocate di Emily Carosone e Marta Gasparotto in evidenza, la squadra ha controllato la sfida, allungando al quarto inning sul 4-1 e poi chiudendo la partita con un punto concesso al settimo.

Le azzurre sono scese così in campo: Andrea Howard (LF), Amanda Fama (3B), Emily Carosone (2B), Erika Piancastelli (C), Andrea Filler (SS), Elisa Cecchetti (DP), Beatrice Ricchi (RF), Marta Gasparotto (1B), Giulia Koutsoyanopulos (CF); Greta Cecchetti pitcher con partita completa. Italia Softball scenderà in campo con Honda Tochigi nelle prossime 4 giornate con una partita al giorno nel percorso d’avvicinamento al torneo olimpico che prenderà il via il 21 luglio. (foto Fibs) 15072021