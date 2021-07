Fuoripalio, stasera concerto all’oratorio di Caronno Pertusella. Domani biciclettata e torneo

CARONNO PERTUSELLA – Appuntamento stasera con la rassegna Fuoripalio a Caronno Pertusella, con un evento musicale all’oratorio: dalle 21.30 i “Toon busters“, cartoon band dal vivo, con ingresso da via Dante e via Borroni, “In oratorio – ricordano gli organizzatori, i volontari del Palio di Caronno – è obbligatorio indossare la mascherina”. Ovviamente, infatti, la manifestazione si tiene nel rispetto delle norme anti-covid che sono attualmente in vigore in Lombardia, come disposto da Regione ed autorità sanitarie contro la diffusione dei contagi.

Il Fuoripalio va avanti domani: alle 18 il ritrovo sul piazzale della chiesa di Santa Margherita per una biciclettata, alle 19.30 l’arrivo in oratorio ed alle 20.45 si tiene la terza edizione del torneo “Grazie Luca”. A disposizione dei presenti un servizio di ristorazione e bar.

Ieri, per il via della manifestazione, si è tenuta una fiaccolata con arrivo all’oratorio ed una serata di “giochi in famiglia”.

(foto archivio: un concerto musicale nella zona)

17072021