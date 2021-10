x

SARONNO – Fiab Saronno Ciclocittà invita tutti coloro che dispongono di una bicicletta, e in particolare le famiglie con bambini, a partecipare ad una allegra pedalata, intitolata #Datecispazio, che si svolgerà domenica 17 ottobre, con partenza alle 9.30 da piazza Libertà.

Il percorso di circa 10 chilometri si snoderà per le vie della città, prevalentemente su piste ciclabili e ciclo-pedonali e passerà accanto ad alcune scuole elementari dove effettueremo delle brevi soste. Scopo della pedalata è quello di promuovere l’uso della bicicletta per gli spostamenti in ambito urbano e, in particolare, per gli spostamenti casa-scuola e ritorno, obiettivo per il quale Fiab si è sempre fortemente impegnata a livello nazionale.

Nei giorni scorsi, numerosi bambini sono stati coinvolti in attività di disegno sul tema: “Come immagini l’ingresso della tua scuola senza le automobili?”. I disegni che abbiamo così raccolto verranno esposti in occasione della pedalata che si concluderà allo skate-park di via Leonardo da Vinci verso le 12.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti e danni a partecipanti, terzi e/o cose che dovessero verificarsi nel corso della manifestazione, e invitano i partecipanti a rispettare il Codice della strada e le norme anti-Covid.