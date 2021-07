SARONNO – ROVELLO PORRO – Continua senza sos ta l’invasione di Popillia Japonica tra Saronnese e Bassa Comasca. Negli ultimi giorni sono moltissimi i cittadini che hanno trovato orti e giardini invasi e divorati dall’insetto.

La Popillia japonica è un insetto molto mobile, leggero che si nutre di foglie, fiori e frutti. È particolarmente attratto dalle rose e dalla vite, ma anche dalle piante da frutto.

Le segnalazioni in queste ore si moltiplicano anche sui social come quella che riguarda la zona di via Parini a Rovello Porro.

“L’insetto – ha dichiarato l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi – è assolutamente innocuo per le persone, ma crea grande disagio nei giardini e negli orti. Il Servizio fitosanitario regionale ha messo in atto un piano di lotta integrato per contrastare la diffusione del coleottero, con centinaia di migliaia di catture soprattutto tra Milano, Pavia e Varese”.

Cosa possono fare i privati? Lo spiega la nota di Regione Lombardia: “Nel caso in cui gli attacchi siano considerati dai cittadini insopportabili è possibile intervenire con trattamenti insetticidi abbattenti di libera vendita per uso non professionale che possono essere acquistati ed utilizzati da coloro che non sono in possesso del cosiddetto patentino. Cioè i PFnPE prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti e i PFnPO: prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico”.