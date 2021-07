Saronno, caccia aperta al lama doudou smarrito da un bimbo in piscina

SARONNO – L’appello è arrivato nel tardo pomeriggio di domenica sulla pagina Facebook “Sei di Saronno se” e chiede l’aiuto dei saronnesi a ritrovare il doudou lama di una bimba saronnese.

“Buongiorno a tutti! Stamattina in piscina ho perso il doudou di mio figlio. lo usa per dormire ed é legatissimo. Se qualcuno per sbaglio lo ha visto e/o trovato mi fa sapere? Grazie”.

Corredata all’appello anche una foto del doudou a forma di lama con ponpon sul collo e zampine colorate. Qualcuno ha già suggerito di controllare nell’angolo degli oggetti smarriti della piscina ma è possibile che qualche utente l’abbia notato e recuperato quindi la caccia resta aperta.

Cos’è un doudou? E’ il primo amico di ogni neonato e viene messo nella sua culla per dargli un senso di conforto nelle ore del sonno. Spesso è a forma di copertina con un pelouche come nel caso di quello smarrito in piscina

(foto: il doudou smarrito oggi in piscina)