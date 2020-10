CARONNO PERTUSELLA – Momenti di paura ieri pomeriggio a Caronno Pertusella: un bimbo di 8 anni è stato investito da una vettura, nella periferica e residenziale via Bach, in frazione Bariola. L’allarme è scattato alle 18.10 e sul posto sono accorse, oltre ad una pattuglia della polizia locale, anche una ambulanza del Sos Uboldo e quindi l’automedica proveniente da Garbagnate Milanese. Il bambino è stato infine trasferito al vicino ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato e per tutti gli accertamenti del caso, al momento del ricovero non è apparso in pericolo, ha riportato solo una serie di escoriazioni.

In base a quanto ricostruito dalla vigilanza urbana, il bambino stava giocando in un vicino parchetto quando sarebbe uscito per recuperare la palla con la quale stava giocando e c’è stato l’incidente. Gli agenti hanno raccolto alcune testimonianze ed avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

