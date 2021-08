GERENZANO – E’ stato portato in codice giallo all’ospedale di Legnano il piccolo gerenzanese di due anni che oggi pomeriggio è stato protagonista dell’incidente stradale avvenuto in via Palestrina.

E’ successo intorno alle 14: un’auto si stava fermando per fare passare alcuni passanti quando ha colpito un bimbo di due anni che secondo alcuni testimoni “è sbucato all’improvviso”.

Immediata la mobilitazione di tutti i soccorsi. Allertata la centrale operativa di Areu sono arrivate sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e l’auto medica dall’ospedale di Como. Grande apprensione di tutti i presenti a partire dai genitori del piccolo. Il personale sanitario ha rassicurato i presenti che hanno seguito le operazioni di soccorso con grande attenzione che il piccolo non versa in gravi condizioni. E’ stato comunque accompagnato all’ospedale di Legnano dove oltre alle cure sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Saronno che ha effettuato i rilievi e raccolto la testimonianza del 64enne di Gerenzano a bordo della Mercedes che ha colpito il bimbo.

(foto archivio)

27082021