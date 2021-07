Ferrovienord, venerdì mattina c’è lo sciopero

SARONNO – “Si informa che il gestore della rete ferroviaria Ferrovienord ci ha comunicato uno sciopero del proprio personale, nella giornata di venerdì 23 luglio dalle 9.01 alle 13 che genererà ripercussioni sul servizio offerto da Trenord”. Lo fa sapere l’ente ferroviario. Non sono coinvolte le fasce orarie di garanzia.

“Si precisa . rilevano da Trenord – che i treni partiti prima dell’inizio dello sciopero sono da garantire sino a destino. Pertanto, i treni Regionali e Suburbani circolanti su rete Ferrovienord (Milano Cadorna e Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese – Milano Cadorna, Brescia/Iseo – Edolo) potranno subire ritardi e variazioni; coinvolti anche i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano P.ta Garibaldi – Malpensa Aeroporto” e “S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona”.

Possibili ripercussioni anche per i treni circolanti delle linee:

“S1” Saronno – Milano Passante – Lodi;

“S2” Mariano C. – Milano Passante – Milano Rogoredo;

“S4” Camnago L. – Milano Cadorna;

“S9” Saronno – Seregno – Milano – Albairate;

“S13” Milano Bovisa – Pavia.

Nel caso di non effettuazione dei treni, saranno istituiti autobus a Milano Cadorna per i soli collegamenti aeroportuali di “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” che partiranno da via Paleocapa 1.

“Maggiori dettagli saranno disponibili seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time tramite la nostra App o nelle pagine di direttrice del sito internet www.trenord.it. Essendo ipotizzabili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria a conclusione dello sciopero, vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor” concludono da Trenord.

(foto: una immagine della stazione centrale di Saronno)

22072021