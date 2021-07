SARONNO – “Buone le previsioni meteo e belle le proposte per l’appuntamento con i negozi aperti del giovedì, iniziativa promossa dal Duc di Saronno con il patrocinio dell’Amministrazione comunale”: questo l’invito che giunge dal Comune in vista dell’odierna serata dei negozi aperti sino a tardi; mentre in piazza Libertà è previsto un concerto con rapper locali; e ci sarà anche il saronnese Wazah, molto noto fra i giovani per la sua musica.

“Non solo le attività commerciali resteranno aperte fino a tarda sera, ma in vari punti della città sono previsti momenti di svago, di intrattenimento musicale e non solo – ricordano infatti i responsabili dell’ente locale – Un ottimo modo, insomma, per svagarsi e riappropriarsi del territorio e degli spazi”.

A tutti i partecipanti alla serata sarà ovviamente chiesto di attenersi alle norme anti-covid che sono attualmente in vigore in Lombardia, con opportuno distanziamento fra le persone e l’uso della maschierina in situazione di particolare affollamento.

(foto i giovedì sera con i negozi aperti iniziano a “decollare”. Qui una immagine di giovedì scorso nel centro storico saronnese)

