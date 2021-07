SARONNO – Attimi di tensione, che si sono risolti rapidamente, ieri sera in piazza Libertà durante le aperture serali del giovedì.

E’ successo prima delle 22 quando per cause ancora da chiarire con precisione c’è stata una lite tra un paio di passanti. Il risultato è stato un 34enne ferito con i presenti che danno l’allarme chiamando il numero unico delle emergenze.

In pochi minuti è arrivata sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca che ha soccorso un 34enne che ha riportato escoriazioni e contusioni. Ferite lievi per le quali è stato comunque portato all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale e dei carabinieri e saranno proprio quest’ultimi ad occuparsi della vicenda chiarendo l’accaduto anche se al momento sembra che l’episodio non avrà strascichi legali.

I soccorsi si sono risolti in una quarantina di minuti.

(per le foto si ringraziano i nostri lettori)